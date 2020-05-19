Bakan Soylu'dan polis kontrol noktasına ziyaret İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Genelkurmay Kavşağı'ndaki polis kontrol noktasını ziyaret etti.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Genelkurmay Kavşağı'ndaki polis kontrol noktasını ziyaret etti.

Bakan Soylu, Twitter hesabından, polis kontrol noktasına yaptığı ziyaretin fotoğraflarını da paylaşarak, "Genelkurmay Kavşağı polis kontrol noktasındayız" ifadelerine yer verdi. Bakan Soylu, daha sonra Jandarma Harekat Merkezi'nde de incelemelerde bulundu.

Kaynak: DHA