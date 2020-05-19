Bakan Soylu'dan polis kontrol noktasına ziyaret
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Bakan Soylu'dan polis kontrol noktasına ziyaret

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Genelkurmay Kavşağı'ndaki polis kontrol noktasını ziyaret etti.

Bakan Soylu'dan polis kontrol noktasına ziyaret
19.05.2020 07:25 | Son Güncelleme: 19.05.2020 07:25

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Genelkurmay Kavşağı'ndaki polis kontrol noktasını ziyaret etti.

Bakan Soylu, Twitter hesabından, polis kontrol noktasına yaptığı ziyaretin fotoğraflarını da paylaşarak, "Genelkurmay Kavşağı polis kontrol noktasındayız" ifadelerine yer verdi. Bakan Soylu, daha sonra Jandarma Harekat Merkezi'nde de incelemelerde bulundu.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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