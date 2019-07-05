Bakan Soylu'dan patlama hakkında açıklama

Bakan Soylu'dan patlama hakkında açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Reyhanlı'daki patlamaya ilişkin, "Araç seyir halindeyken patladı.

Bakan Soylu'dan patlama hakkında açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Reyhanlı'daki patlamaya ilişkin, "Araç seyir halindeyken patladı. Etrafta en ufak bir hasar söz konusu değil. Elde edilen birtakım bilgiler var netleşince kamuoyu ile paylaşacağız" dedi.
(İHA)

Kaynak: İHA
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