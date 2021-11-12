Bakan Soylu'dan öğrencilere önemli görev: "Kemer takmıyorlarsa düdüğü çalacaksınız"

Düzce'de ilkokul öğrencilerine trafik kurallarının önemini anlatan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, pandemiyle birlikte şehir içinde emniyet kemeri kullanımının yüzde 85'ten yüzde 45'e düştüğünü belirtti. Bakan Soylu, öğrencilere "Trafikte emniyet kemeri takmayana kırmızı düdük çalın" görevi de verdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Düzce'ye geldi. İlk olarak Düzce Valisi Cevdet Atay'ı ziyaret eden Bakan Soylu, ardından "Bir Hareketine Bakar" kampanyası kapsamında valilik binası önünde düzenlenen yol uygulamasına katıldı. Uygulama alanına kurulan trafik eğitim tırının içine giren Bakan Soylu, trafik eğitimi alan ilkokul öğrencileriyle bir araya geldi. Öğrencilere trafik kurallarının önemini anlatan Bakan Soylu, kampanyanın amacına değindi.

"Pandemi, trafikteki sürüş alışkanlıklarımızı değiştirdi"

Pandemiyle birlikte trafikte emniyet kemeri kullanımının düştüğüne dikkat Çeken Bakan Soylu, şöyle konuştu:

"Dünyada büyük bir salgın oldu. Niye hepimiz maske takıyoruz? Virüsten korunmak için. Maalesef salgın bize sadece bir takım tedbirler almamızı, maske takmamızı, tokalaşmamamızı ve bunun yanı sıra dikkat etmememizi söylemiyor. Salgın bize başka bir şey daha yaptı. Ne yaptı biliyor musunuz? Trafikteki sürüş alışkanlıklarımızı değiştirdi. Türkiye'de kemer takma alışkanlığı salgından önce yüzde 85'ti. Şehir içinde yüzde 45'e düştü, yine kötü bir haber vereceğim. Şehirlerarası yolcuklarda yüzde 65'e düştü. Bu da neyi yükseltiyor? Emniyet kemeri takarsan ağır yaralanmalı kazalardan yüzde 60 oranında kurtulursun, ölümlerden de yüzde 45 oranında kurtulursun. O yüzden biz salgının bu etkisinden kurtulmak için kampanya yaptık.

Bakan Soylu'dan miniklere görev: "Kemer takmıyorlarsa düdüğü çalacaksınız"

Bir Hareketine Bakar kampanyasıyla emniyet kemeri kullanımının yeniden hatırlatılmasının sağlanacağını kaydeden Bakan Soylu, "Size de görev düşüyor. Büyükleriniz arabada emniyet kemeri takmıyorsa, uyaracak ve sizler de arkada emniyet kemeri takacaksınız. ve emniyet kemeri takmıyorlarsa ona kırmızı düdüğü çalacaksınız. Sizle beraber 2-3 yıl çalıştık ve emniyet kemeri kullanımını Türkiye'de yüzde 50'lerden yüzde 85'lere çıkardık" dedi.

"Yayaya öncelik tanımayana da düdük çalın"

Öğrencilere, kemer kullanımının önemini anlatan Soylu, "Sizler büyüyeceksiniz, genç olacaksınız, 25 yaşına geleceksiniz. Dünya da 25-30 yaş arası ölümlerin birinci sebebi trafik kazası. Onun için trafik kurallarına hep birlikte uymalıyız. Kemeri takacağız. Mecliste sizin yaya geçitlerinde karşıdan karşıya yavaş yavaş geçmeniz için yasa çıkarıldı. Öyle de oldu ki yaya geçitlerindeki yaralanmalar ve ölümler çok düştü. Ama bazen bunu ihlal edenler de var. Onları da gördüğünüz zaman kırmızı düdük çalacak mısınız?" şeklinde konuştu. Öğrenciler, yaya geçitlerinde yayaya öncelik tanımayan sürücülere de kırmızı düdük çalacaklarının sözünü verdi.

Bakan Soylu, "Düzce ilimiz yaya trafiğine Türkiye'de en çok uyan ilimiz" diyerek öğrencilerle olan konuşmasını sonlandırdı. - DÜZCE