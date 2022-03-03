Bakan Soylu'dan 'müzik yasağı' açıklaması - TAMAMI FTP'DE

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, saat 24.00'ten sonra uygulanan müzik yasağının kaldırılmasıyla ilgili, "Bunları Sağlık Bakanımız ve Kültür ve Turizm Bakanımız ile değerlendireceğiz" dedi.

Bakan Soylu, Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) tarafından oluşturulan acil arama ve kurtarma ekibinin sendika genel merkezinde düzenlenen tanıtım ve akreditasyon törenine katıldı. Törende Bakan Soylu ile birlikte Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve 10 farklı şehirde görev yapacak 270 kişilik arama kurtarma personeli yer aldı. Bakan Soylu, Türkiye'nin son 4 yılda dünyanın en çok yardım yapan ülkesi olduğunu belirterek, insanların ihtiyaçlarını giderebilmek için her şeyi yaptıklarını söyledi.

'BİZİMLE ONLARIN ARASINDAKİ FARK BUDUR'

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşa değinen Bakan Soylu, "Çocukların, yaşlıların ve o ülkede bulunanların bir savaş karşısında nasıl zor bir duruma düştüklerini bütün dünya takip etmektedir. Cumhurbaşkanımız 'Dünya 5'ten büyüktür' derken, Birleşmiş Milletler'in bu konuda yetersizliğini ve yetkisizliğini ortaya koyarken, NATO'nun bu konuda irade yoksunluğu yaşadığını değerlendirirken ve belirtirken illa böyle acı sonuçlarla karşılaşmamız gerekmezdi. Siz Suriye'de, Filistin'de, Yemen'de, Afganistan'da bunlarla karşı karşıya kalacaksınız; tiyatro seyreder gibi, Hollywood senaryosu seyreder gibi insanların ölümünü seyredeceksiniz, kılınızı kıpırdatmayacaksınız. Şimdi de hareket etmekte zorlanırsınız, karar almakta zorlanırsınız, vicdanınızı harekete geçirmekte böyle zorlanırsınız. 'Acaba bana bir şey mi olacak?' diye endişe edersiniz; ama benim ülkemde benim milletim, Libya'da bir haksızlıkla karşı karşıya kalındığında sonunu hesap etmeden insanlığa sahip çıkar, İdlib'te insanlığa sahip çıkar, Kapalı Maraş'ı açık Maraş haline getirir, yıllarca böğrümüze saplanmış Azerbaycan Karabağ meselesini de o böğrümüze saplanmış hançeri çıkarır ve dünyaya nasıl mesaj verebileceğini ortaya koyar. Bizimle onların arasındaki fark da tam anlamıyla budur" diye konuştu.

'İNANCIMIZIN BÜTÜN DEĞERLERİNE SAHİP ÇIKTIK'

Bakan Soylu, Türkiye'nin milyonlarca yerinden ve yurdundan edilen insana sahip çıktığını vurgulayarak, "Bize, 'Küresel zengin ülkelere tabi olun' dediler. Amerika'ya, Avrupa'ya tabi olsaydık, aşağıda bir terör koridoruna teslim olmuş olurduk. Onların Suriye'de, Irak'ta birbirlerinin tepişmelerinin altında ezilmeye çalışan insanlara sırtımızı döner, seyirci kalırdık. Oysa biz buna seyirci kalmadık. Milyonlarca yerinden yurdundan edilen insana sahip çıktık. Üç beş kuruş zengin olduk diye, bugün 10 bin dolar kişi başına gelir seviyemiz var diye, 500 dolarlık gelir seviyesi olan insanlara sırtımızı dönmedik; şımarmadık, dinimize, inancımız, geleneğimize, kültürümüze, anamızın babamızın, örfümüzün adetimizin, töremizin, komşumuzun bize öğrettiğine, inancımızın bütün değerlerine sahip çıktık. Biz aslımızı, inancımızı, neslimizi, komşumuzu unutmadık" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Bakan Soylu, arama kurtarma ekiplerine sertifakalarını vererek hatıra fotoğraf çektirdi.

'YASAĞI BAKANLARIMIZLA DEĞERLENDİRECEĞİZ'

Program çıkışı basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Soylu, dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları sonrası İçişleri Bakanlığınca genelge yayımlanmamasıyla ilgili, "Usul şudur; Sağlık Bakanlığımız, Bilim Kurulu'nun bu kararlarını bize bir yazı çerçevesinde iletecek. İlettiği andan itibaren arkadaşlarımız da karşılıklı değerlendirmeler yapıyorlar. Onun akabinde hemen yayımlanacak" dedi.

Bakan Soylu, saat 24.00'ten sonra uygulanan müzik yasağının kaldırılmasına ilişkin de, "Bütün bunları Sağlık Bakanımız ve Kültür ve Turizm Bakanımız ile değerlendireceğiz" diye konuştu.