Bakan Soylu'dan Müşterek Görev Merkezi'ndeki Özel Harekâtçılara Ziyaret

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Suriye'nin Afrin kentine yönelik düzenlenecek meskün mahal operasyonuna katılacak olan ve Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki 'Müşterek Görev Merkezi'nde konuşlu olan jandarma ve polis özel harekat timleri ile güvenlik korucularını ziyaret etti.

İslahiye'deki İçişleri Bakanlığı Müşterek Görev Merkezi'ne helikopterle gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Zeytin Dalı Harekatı'yla teröristlerden temizlenen Suriye'nin Afrin bölgesinde, 'meskün mahal' operasyonlarını yürütecek jandarma ve polis özel harekat timleri ile güvenlik korucularıyla bir araya gelerek bilgi aldı. Bakan Soylu, özel harekatçılarla birlikte yemek yedikten sonra yine helikopter ile merkezden ayrıldı.

Öte yandan, yarından itibaren Suriye'ye geçişlere başlayacağı öğrenilen özel harekatçıların yakınları da merkeze ziyaretlerini sürdürüyor. Türk bayraklarıyla merkeze gelenler, kurban kesip jandarma ve polis özel harekatçı yakınlarıyla kucaklaşarak hasret giderdi.

- Gaziantep