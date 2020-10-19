Bakan Soylu'dan 'Muhtarlar Günü' mesajı

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü yayımladığı mesajla kutladı.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü yayımladığı mesajla kutladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soyu, 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle mesaj yayımladı. Muhtarların 2 asra yaklaşan bilgi ve birikimlerinin yanında, demokrasinin çekirdeği denilebilecek bir öze de sahiplik yaptığını belirten Soylu, "Bir yandan devlet ve millet arasındaki gönül köprüsünü sağlaması, bir yandan da çağdaş hizmet yönetimi anlayışının en temel örneklerini sergilemesi bakımından, muhtarlarımıza olan ihtiyaç gün geçtikçe artmaktadır. Son 18 yılını değişim ve dönüşüm adımlarıyla geçiren Türkiye, yerel yönetimlerin işlevselliğinin artırılması noktasında da devrim niteliğinde adımlar atmıştır. Özellikle muhtarlarımızın, merkezi kurumsal yapıya tam anlamıyla dahil edilmeleri, özlük haklarının yeniden güncellenmesi ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile bizzat istişare halinde bulunabilmeleri; hizmet kalitesi noktasında önemli kazanımlar ortaya koymuştur" ifadelerini kullandı.

"Muhtar demek, millet demektir. Onun için muhtarlarımızın taleplerine de kurumsal bir ciddiyetle yaklaşıyoruz" diyen Soylu, mesajına şu şekilde devam etti:

"Şu ana kadar, muhtarlarımızdan gelen 110 bin 531 talebin 93 bin 588'i, yani yüzde 84.6'sı sonuçlandırılmıştır. Kalan taleplerin de en hızlı bir şekilde sonuçlanması için çalışmalara devam edilmektedir. Muhtarlarımızın kamu hizmetlerini etkin, verimli ve sürdürülebilir bir şekilde sunabilmesi; sorunları en kısa sürede yetkili makamlara iletebilmesi amacıyla da valiliklerimizin eliyle hizmet içi eğitim programları hayata geçirilmiştir. Bu kapsamda, 2019 yılında 42 bin 472 muhtarımıza, 2020 yılında ise 11 bin 80 muhtarımıza eğitim verilmiştir. Muhtarlarımız, sadece yaptıkları hizmetlerle değil, 15 Temmuz hain darbe girişiminden Covid- 19 salgınına kadar birçok kriz dönemlerinde ortaya koydukları cesaret ve canlarını dişlerine takarak verdikleri mücadeleyle de büyük bir emsal teşkil etmektedirler. Bu vesileyle bütün muhtarlarımızın Muhtarlar Günü'nü tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum. Görevi başında şehit olan bütün muhtarlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Orhan Onur Gemici