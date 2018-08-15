Bakan Soylu'dan Mezun Olan Polislere 'Vicdan ve Kanun' Uyarısı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, komiser yardımcılarının mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, "Vicdan ve kanun. Bu ikisinden asla ayrılmayın. Kanunsuz hiçbir işin içinde olmayın. Eliniz harama gitmesin. Kanun dışı hiçbir şeye tamah etmeyin. Vicdanınızı da asla kaybetmeyin" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı Kampüsü'nde düzenlenen 'Polis Akademisi Polis Amirleri Eğitim Merkezi 2018 Yılı 3. Dönem Mezuniyet Töreni'ne katıldı. 193'ü kadın 2 bin 31 komiser yardımcısının mezun olduğu törende konuşan Soylu, Türkiye'de müdafaa ve mücadele mesaisinin hiç bitmediğini belirterek, geçmişte milletin gücüne inanmayanların, mücadeleden korkanların, birilerine tabi olmayı, laf dinlemeyi, talimat almayı seçip rahat yaşayabileceğini düşünenlerin olduğunu kaydetti. Bunların faturalarını Türk milletinin iyi hatırladığını ifade eden İçişleri Bakanı Soylu, "Maaş kuyruklarını, karaborsaları, kardeşin kardeşe pusu kurduğu, anarşi günleri, darbelerden, muhtıralardan kafamızı kaldıramadığımız günleri bu milletimiz çok iyi hatırlarlar. Sorarsanız o zaman müttefiktik. Güya ilişkilerimiz iyiydi. Güya Batılı dostlarımız bizi çok takdir ediyorlardı. Esasında ülkeyi istedikleri gibi yönetiyorlar, bizim de sırtımızı sıvazlayıp 'aferin' diyorlardı. Bugün terörle, uyuşturucuyla mücadelemizde, 15 Temmuz gecesinde yaşadıklarımız, döviz kuruna bakıp anlaşılabilecek şeyler değildir. Bu ancak Malazgirt'ten beri bu topraklarda neler yaşandığına bakarak, 2002'den sonra bu ülkede nelerin değiştiğine, Türkiye'nin hangi karanlık senaryolara itiraz ettiğine bakarak anlaşılabilir" diye konuştu.

"Bugün yapılan bağımsız ekonomi modelimize geçişimize bir müdahaledir"

İçişleri Bakanı Soylu, Türkiye'de siyasetten ekonomiye, eğitimden güvenliğe kadar bütün kurumların sağlam olduğunu belirterek, bugün Türkiye'ye yönelik oynanan oyunların bir amacının olduğunu söyledi. Türkiye'nin yeni bir hükümet, yönetim ve ekonomi modeline adım attığını anımsatan Soylu, "Yeni hükümet modeline geçerken herkes şahit müdahale etmek istediler. Gidişatı gördüler, birçok süreçlerle, 15 Temmuz'la müdahale ettiler. Bugün de yapılan yeni ekonomi modelimize, özgür ve bağımsız ekonomi modelimize geçişimize bir müdahaledir. Ancak biz kararlıyız. Yeni bir döneme adım attık. Bir paniğimiz yoktur, bir korkumuz hiç yoktur. Ama bir hedefimiz ve bir amacımız vardır. Hedefimiz güçlünün güçsüzü ezemediği bir dünya ve bu dünyada onuruyla, başı dik, tam bağımsız ve refah içindeki bir Türkiye'ye ulaşmaktır. Hedefimiz 2023, 2053 ve 2071'dir. Hedeflerimize bir puan eksik olmamak kaydıyla ulaşmaktır" şeklinde konuştu.

"Kurban Bayramı'nda 140 bin 481 personel görevlendirdik"

Kurban Bayramı'nın yaklaştığını belirten İçişleri Bakanı Soylu, trafiğe çıkacak olan vatandaşlara uyarılarda bulundu. Türkiye'nin uzun yıllardır trafik meselesiyle uğraştığını kaydeden Soylu, trafik kazaları nedeniyle çok ocakların yandığını, çok ocakların söndüğünü ifade etti. Trafik kazalarının önüne geçebilmek için tedbirler aldıklarını anlatan Soylu, "Kurban Bayramı'nda 140 bin 481 personel görevlendirdik. Ben başta olmak üzere bütün görevli arkadaşlarımız tam kadro sahadayız. Yani aracınızla giderken yol kenarında beni veya arkadaşlarımı görürseniz sakın şaşırmayın. Bu bayram trafik tedbirlerimizin şifresi ifade etmek isterim ki denetimdir. Ancak biz bu denetimi çocuklarımızla da yapmak istiyoruz. Çünkü biz arabanın içinde değiliz. Kimin emniyet kemeri takmadığını, kimin arabanın içinde sigara içtiğini, kimin hatalı araba sürdüğünü elbetteki bilmiyoruz. Bayram süresince bir kampanya başlatıyoruz. Adı 'hatalı sürücüye kırmızı düdük.' Çocuklarımız, eğer aileleri hatalı bir şekilde aracı kullanıyorlarsa onları düdük marifetiyle uyaracaklar. İstiyoruz ki çocuklarımız arabada yolculuk ederken gördükleri basit kural ihlallerine, aşırı hıza, emniyet kemeri takmamaya, araba kullanırken cep telefonu kullanmaya, arabada sigara içmeye kırmızı düdüklerini çalarak müdahale etsinler" ifadelerini kullandı.

Soylu, trafik kazalarında ölenlerin yaklaşık yüzde 75'inin emniyet kemeri takmadığının tespit edildiğini bildirerek, araç başında cep telefonu kullanmanın alkollü araç kullanmakla aynı etkiyi yaptığını dile getirdi. Aşırı süratin de yıllardır kazalara davetiye çıkardığını anımsatan soylu, ailelere kendilerini uyaran çocuklara sert davranmamalarını, onlara anlayış göstermeleri tavsiyesinde bulundu.

"Vicdan ve kanundan ayrılmayın"

Komiser yardımcısı olarak göreve başlayacak polis memurlarına uyarılarda bulunan Soylu, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Her törende söylüyorum. Vicdan ve kanun. Bu ikisinden asla ayrılmayın. Kanunsuz hiçbir işin içinde olmayın. Eliniz harama gitmesin. Kanun dışı hiçbir şeye tamah etmeyin. Vicdanınızı da asla kaybetmeyin. Devlet hesap sorar ama bilesiniz ki hesabın büyüğünü Allah sorar, bunu asla unutmayın. Değerlerimizden, inancımızdan, geleneklerimizden asla ayrılmayın. Şu anda emniyet teşkilatımız Türkiye'nin her noktasında sizi hasretle beklemektedir. Başımıza gelenleri biliyorsunuz. Teşkilatımızın içine, ülkemizin içine fitne sokmaya çalıştılar. Allah'a çok şükürler olsun aziz milletin iradesiyle birlikte bu fitne sadece bu fitneyi koymaya çalışanlara değil onu planlamaya çalışanlara da tokat oldu."

Özel harekat polislerinden başdöndürücü gösteri

Törene, Bakan Soylu'nun yanı sıra Bakan Yardımcıları, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çolak ve aileler katıldı. Soylu'nun konuşmasının ardından yemin eden komiser yardımcıları, keplerini atmalarının ardından sevinçlerini meslektaşları ve aileleri ile paylaştı.

Öte yandan özel harekat polislerinin helikopterli gösterisi nefes kesti. Tören alanının semalarında seyreden helikopterden iple sarkan özel harekat polisleri, şanlı Türk bayrağını göklerde dalgalandırdı. Özel harekat polislerinin bu gösterisi büyük beğeni topladı. - ANKARA