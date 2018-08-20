Bakan Soylu'dan Kurban Bayramı'nda Yollara Düşeceklere Uyarı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Eğer aracınızın içinde bir 'Kırmızı Düdük' çalarsa ayağımızı gazdan çekelim, emniyet kemerimiz takılı değilse takalım, cep telefonumuzu yerine bırakalım veya sağa çekip biraz dinlenelim. Bunu kendimiz için değilse bile, o düdüğü çalan çocuklarımız için yapalım" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı. Soylu, mesajında, "Paylaşmanın, kardeşliğin ve insan olmanın erdemini hissettiğimiz çok özel bir zaman dilimine, Kurban Bayramı'na ulaşmış bulunuyoruz. ve biz her Kurban Bayramı'nda, sadece başkalarının ihtiyacını gidermenin ötesinde, aslında kendi ruhlarımızın muhtaç olduğu huzuru, faydalı olmanın ve hayatlarımıza gerçek bir anlam katmanın hazzını yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Her bayram olduğu gibi bu bayram da vatandaşların hem asayiş hem de trafik güvenliğini temin etmek için bütün personelin sahada olacağını belirten Soylu, şunları kaydetti:

"Sadece trafik güvenliğimiz için 140 bin 481 personelimiz görev yapacak, insansız hava araçlarından helikopterlere, KGYS sistemlerinden mobil ekipmanlarımıza kadar bütün teknik imkanlarımızla trafik denetimlerimiz en üst düzeyde gerçekleştirilecektir. Bütün bunların yanı sıra çok önemli bir denetim gücünü de sahaya sürüyoruz: Çocuklarımız. Bu bayram başlattığımız 'Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük' kampanyasıyla, araç içindeki çocuklarımızı birer fahri müfettiş olarak görevlendiriyoruz. Hız limitlerini aşmak, emniyet kemeri takmamak, araç kullanırken cep telefonuyla konuşmak veya mesaj yazmak, bakımı doğru yapılmamış bir araçla, yorgun ve uykusuz şekilde yola çıkmak Lütfen bu bayram, tıpkı sigarayı bırakır gibi, bu zararlı alışkanlıklardan da kurtulalım. ve eğer aracınızın içinde bir 'Kırmızı Düdük' çalarsa ayağımızı gazdan çekelim, emniyet kemerimiz takılı değilse takalım, cep telefonumuzu yerine bırakalım veya sağa çekip biraz dinlenelim. Bunu kendimiz için değilse bile, o düdüğü çalan çocuklarımız için yapalım. ve büyük mutluluklar, küçük ihmallere kurban gitmesin."

Soylu, Türk milleti ve dünyadaki bütün müslümanların Kurban Bayramı'nı tebrik ettiğini, sağlıklı ve mutlu nice bayramlar geçirmelerini dilediğini kaydetti. - ANKARA