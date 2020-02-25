Bakan Soylu'dan koronavirüs iddiasına yanıt
İçişleri Bakanı Soylu, Türkiye'de koronavirüs vakasına rastlandığı iddialarını yalanladı, "Böyle bir şey olursa biz bunu paylaşmak zorundayız" dedi.
25.02.2020 17:06 | Son Güncelleme: 25.02.2020 17:06
İçişleri Bakanı Soylu, Türkiye'de koronavirüs vakasına rastlandığı iddialarını yalanladı, "Böyle bir şey olursa biz bunu paylaşmak zorundayız" dedi.
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Kaynak: Dunya.com