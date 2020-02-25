Bakan Soylu'dan koronavirüs iddiasına yanıt

25.02.2020 17:06 | Son Güncelleme: 25.02.2020 17:06

İçişleri Bakanı Soylu, Türkiye'de koronavirüs vakasına rastlandığı iddialarını yalanladı, "Böyle bir şey olursa biz bunu paylaşmak zorundayız" dedi.