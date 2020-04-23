Bakan Soylu'dan Konteyner kentte 23 Nisan coşkusu paylaşımı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medyadan Elazığ depremi sonrasında kısa sürede kurulan konteyner kentlerde kalan çocukların 23 Nisan coşkusunu paylaştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medyadan Elazığ depremi sonrasında kısa sürede kurulan konteyner kentlerde kalan çocukların 23 Nisan coşkusunu paylaştı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Elazığ Valiliği tarafından kentte 24 Ocak'ta meydana gelen deprem sonrasında kurulan bin 500'den fazla ailenin yaşamaya başladığı konteyner kentlerde kalan çocuklarla 23 Nisan klibi hazırlandı.

Sosyal mesafe dikkate alınarak Türk bayraklarını ellerinde tutan çocukların yer aldığı klibi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,"Elazığ'a selam Konteyner kentte 23 Nisan coşkusu" sözleriyle sosyal medya hesabından paylaştı.Klip kısa sürede on binlerce beğeni aldı.

Vali Çetin Oktay Kaldırım ise klibi, "Yüz yıl önceki iman, inanmışlık ve coşku ile çok çalışarak biz bu çocuklarımıza çok güzel bir ülke bırakacağız" ifadeleriyle paylaştı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA