Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu ve Akşener'e: "Pkk'nın Tezgahına Geldin, Fetö'nün Tezgahına Geldin"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Dün SSK'ya aklı yetmeyenler, dün İçişleri Bakanlığına aklı yetmeyenler bugün bir araya gelmiş bir şeylerin ittifakını kurduklarını zannediyorlar. Kemal Bey, Meral Hanım sen ittifaka gelmedin tezgaha geldin tezgaha. HDP'nin tezgahına geldin, PKK'nın tezgahına geldin, FETÖ'nün tezgahına geldin" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, Ankara'da bir otelde gerçekleştirilen "AK Parti ve MHP Teşkilatları İstişare Toplantısı"na katıldı. Programda konuşan Soylu, Millet İttifakı'nı eleştirerek, "Karşımızdaki bu şer ittifakı yeni bir ittifak değildir. Dün darbecilerle, vesayet kurumlarıyla, yabancı istihbarat örgütleriyle bu ittifakı kurmuşlardı, bugün de bunlara bir de yolunu, istikametini şaşırmış partiler eklendi. Dün SSK'ya aklı yetmeyenler, dün İçişleri Bakanlığına aklı yetmeyenler bugün bir araya gelmiş bir şeylerin ittifakını kurduklarını zannediyorlar. Kemal Bey, Meral Hanım sen ittifaka gelmedin tezgaha geldin tezgaha. HDP'nin tezgahına geldin, PKK'nın tezgahına geldin, FETÖ'nün tezgahına geldin" diye konuştu.

"Biz bu belediyelere kayyum atayarak PKK'nın şah damarını kestik"

31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlere "beka seçimi" dediklerini ifade eden Soylu, "Ama boşuna demiyoruz. Bakın, bu görevlendirdiğimiz belediyelerde yaptıklarımız var ya bu ittifakın mıknatısı, HDP'nin asıl davası işte budur. Biz bu belediyelere kayyum atayarak PKK'nın şah damarını kestik. Dertleri belediyecilik yapmak değildir. Şu anda o kestiğimiz şah damarını yeniden birbirine eklemeye çalışmaktır. İşte diğer partilere biz burayı anlatamıyoruz. Görevlendirme yaptığımız belediyelerin PKK'ya nasıl peşkeş çekildiğiyle ilgili en küçük bir fikirleri yok. PKK'nın orada nasıl bir vücut bulduğuyla ilgili en ufak fikirleri yoktur. Çünkü onlar siyaseti makam odalarında, basın toplantılarında yapıyorlar. Onlar hala HDP'nin süslü püslü demokrasi laflarıyla oyalanıyorlar ve kanıyorlar. Bize inanmıyorlar, devletin resmi raporlarına inanmıyor. Gidip HDP'ye inanıyorlar. Milleti için yürüyene inanmıyorlar 'Apo serbest kalsın' diye yürüyen HDP'li vekillere inanıyorlar" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA