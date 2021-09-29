Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: Biz senin nereye çöktüğünü biliyoruz

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdarolu'nun açıklamalarına sert çıkarak, "Biz bir yere çökmüş değiliz. Ama biz senin nereye çöktüğünü biliyoruz. Sen FETÖ'nün kasetiyle bir partiye çöktün ve hala devam ediyorsun. Kahraman polisimize, 'katil polis' diyenlerle işbirliği tutan ben değilim. Sen ve senin arkadaşların. Polis devleti deyip, polisimizi tahkir etmeye çalışan senin zihniyetinin anlayışıdır" dedi. Soylu, 3600 ek göstergesi ile ilgili de "3600 ek gösterge bizim taahhüdümüzdür. Taahhüdümüzün de sonuna kadar arkasındayız ve gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ayvalık ilçesinde bulunan Vilayetler Evi'nde düzenlenen Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatı Hizmetiçi Eğitim Semineri Programına katıldı. Türkiye'nin hareketli ve dinamik bir coğrafyada bulunduğunu söyleyen Bakan Soylu, köklü devlet geleneğinin, sivil toplum alanında da modern zamanlarla uyumlu bir miras ve kültür bıraktığını söyledi. Sivil toplum alanının gücünün, özgürlükler alanı olması ve kendine ait bir etki alanı olduğunu vurgulayan Bakan Soylu, "Bilhassa bizim gibi, yoğun terör ve vesayet faaliyetlerinin olduğu bir ülkede, bu alanın korunması meselesini daha da önemli hale getirmiştir. Bu alanı istismar etmek isteyen yapılara, buraya sızmak isteyen ve burası üzerinden vesayete destek olmak isteyen yapılara karşı uyanık olmak, bir şekilde sivil toplum alanının güvenliğini, buradaki demokrasi ve özgürlüğün güvenliğini sağlamak durumundayız. PKK sivil toplum alanını istismar etmeye çalıştı. FETÖ sivil toplum alanını istismar etmeye çalıştı. Aşırı radikal gruplar, marjinal yapılar sivil toplum alanını istismar etmeye çalıştı" ifadesini kullandı.

"Biz bir yere çökmüş değiliz. Ama biz senin nereye çöktüğünü biliyoruz. Sen FETÖ'nün kasetiyle bir partiye çöktün ve hala devam ediyorsun. Bunlar yanlış işlerdir. Bu alanlara girmek doğru bir yaklaşım değil, ucuz siyaset manevralarıdır. Kahraman polisimize, 'katil polis' diyenlerle işbirliği tutan ben değilim. Sen ve senin arkadaşların. Polis devleti deyip, polisimizi tahkir etmeye çalışan da ta senin zihniyetinin anlayışıdır. Bizim anlayışlımız değildir. Demişim ki 'Polisimiz kendi görevini para için yapmaz.' Çünkü polis şerefli bir meslektir. Karakterli, vatansever bir meslektir. Hiçbir anne baba oğlunun kaç para maaş aldığına bakmaz. Onun giydiği üniformanın namusuna, şerefine ve onuruna bakar. Herkesle konuşurken de oğlunun polis olduğunu o büyük onuruyla ve gururuyla konuşur. Sizin mahallede bunlar anlaşılmaz. Ne demek istediğimi sizin mahalle anlayamaz. Sayın Kılıçdaroğlu, senin konuştuğun adamlar da anlayamaz. Burada özellikle ifade etmek isterim ki, bu konuların her birinde, her birimizin özellikle yorumlanmasında, değerlendirmesinde çok dikkatli olması gerekir. Bu tip değerlendirmelerin yapılması toplum nezdinde, millet nezdinde yapılırken sorumlulukla yapılması gerekir. Bu düşüncenin içerisindeyim. Doğru Türk polisi PKK'yı sevmez, DHKP-C'yi sevmez, uyuşturucu tacirlerini sevmez. Çünkü yıllarca bu yapılarla mücadele etmiştir, şehitler vermiştir. Dolayısıyla PKK ve PYD'nin siyasi sözcüsü olan yapıları meşrulaştıranları da, meşrulaştırmaya çalışanları da DHKP-C'lileri hapishanede bir kahraman gibi ziyaret edenleri de sevmez. Eylemlerinde 'katil polis' diye slogan atanları alkışlayanı da Türk polisi sevmez. Polisin hakkını savunacaksa, önce onun sevmediklerinden kendini sıyırsın, oradan bağımsızlığını kazansın, ondan sonra da söyleyebileceği sözü varsa söylesin. Hem bu yapılarla dirsek temasında olacaksın, hem PKK'nın siyasi koluna 'meşrudur' diyerek arka çıkacaksın, hem de dönüp bu alanı istismar etmeye çalışacaksın. Tekrar söylüyorum. Bu meslekler şeref, haysiyet ve vatanseverlik mesleğidir ve bu konuda elbeteki hep birlikte bu anlayışı istismar etmek isteyenlere karşı da bu alanın istismar edilmemesini hatırlatmak bizim en temel sorumluluğumuzdur."