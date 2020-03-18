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Süleyman Soylu, Fransa, Ekonomi

Bakan Soylu'dan karantinaya alınan iki yolcuya ilişkin açıklama

İçişleri Bakanı Soylu, Fransa'dan gelen iki yolcuya ilişkin, "Yanlış yapılan bu biniş işlemiyle ilgili gereği yapılıyor.

18.03.2020 00:29 | Son Güncelleme: 18.03.2020 00:39
Bakan Soylu'dan karantinaya alınan iki yolcuya ilişkin açıklama

İçişleri Bakanı Soylu, Fransa'dan gelen iki yolcuya ilişkin, "Yanlış yapılan bu biniş işlemiyle ilgili gereği yapılıyor. Yolcular karantinaya alınıyor." ifadesini kullandı. Bakan Gül, konuya ilişkin "Hukuk gerekeni yapacaktır. Bu konuda hiçbir taviz, hiçbir istisnai muamele kabul edilemez" dedi.

Kaynak: Dunya.com

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