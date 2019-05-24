Bakan Soylu'dan, Kağıthane'de esnaf ziyareti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kağıthane'de esnaf ziyaretinde bulundu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kağıthane'de esnaf ziyaretinde bulundu.
Soylu, Ortabayır Mahallesi Talatpaşa Caddesi'ndeki iş yerlerini ziyaret etti.
Esnafla sohbet eden ve vatandaşların taleplerini dinleyen Soylu, vatandaşların fotoğraf çektirme taleplerini de geri çevirmedi.
Kaynak: AA
ABD Savunma Tasarısında Türkiye Maddesi: Rusya İle S-400 Anlaşmasından Vazgeçmezsen F-35 Ortaklığına Son Veririz
Bakan Soylu'dan, İmamoğlu'na "Demirtaş" Tepkisi: 3 Tane Oy Alacağım Diye 'Politikasını Beğeniyorum' Demekle Olmaz