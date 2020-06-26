Bakan Soylu'dan kadınların önemine ilişkin paylaşım Açıklaması
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, güçlü Türk kadınının, her daim medeniyetin, Türkiye'nin ve insanlığın taşıyıcısı olduğunu belirtti.
26.06.2020 19:05 | Son Güncelleme: 26.06.2020 20:09
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, güçlü Türk kadınının, her daim medeniyetin, Türkiye'nin ve insanlığın taşıyıcısı olduğunu belirtti.
Bakan Soylu, Twitter hesabından kadınların önemine ilişkin yaptığı paylaşımda, "Güçlü Türk Kadını, her daim medeniyetimizin, ülkemizin, insanlığın taşıyıcısı olmuştur. Kadınlarımıza minnettarız." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA