Bakan Soylu'dan kadınların önemine ilişkin paylaşım Açıklaması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, güçlü Türk kadınının, her daim medeniyetin, Türkiye'nin ve insanlığın taşıyıcısı olduğunu belirtti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, güçlü Türk kadınının, her daim medeniyetin, Türkiye'nin ve insanlığın taşıyıcısı olduğunu belirtti. Bakan Soylu, Twitter hesabından kadınların önemine ilişkin yaptığı paylaşımda, "Güçlü Türk Kadını, her daim medeniyetimizin, ülkemizin, insanlığın taşıyıcısı olmuştur. Kadınlarımıza minnettarız." ifadelerini kullandı. Kaynak: AA