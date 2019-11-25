Bakan Soylu'dan "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" açıklaması

25.11.2019 13:04 | Son Güncelleme: 25.11.2019 13:04

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 10 aylık dönemde 124 bin 521 aile içi ve kadına karşı şiddet olayının yaşandığını ancak bu rakamın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,1 azaldığını bildirdi.

Soylu, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, 21'inci yüzyılın hayal kırıklıklarının belki de en dramatiklerinden birinin, neredeyse her dinde ve kültürde korunması istenen, hatta anne olarak da kutsal sayılan kadının, şiddet mağduru olmaktan kurtulamaması olduğunu belirtti.

Yapılan on binlerce araştırma, akademik çalışma, eğitimler, kanunlar, farkındalık çalışmaları neticesinde dünyanın farklı medeniyetlerinde, farklı motivasyonlarla dahi olsa bu olgunun hala varlığını sürdürebildiğine işaret eden Soylu, bu durumun belki de insanlığın meseleye yeni bir bakış getirmesi gerektiğine işaret olduğunu vurguladı.

Bakanlık olarak hem önleyici tedbirleri artırdıklarını hem de bilimsel araştırmalarla kadına yönelik şiddeti önlemeye dönük tüm çalışmalara veri sunmaya ve yol göstermeye gayret ettiklerini aktaran Soylu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"10 aylık verilere göre 124 bin 521 aile içi ve kadına karşı şiddet olayı meydana gelmiş ancak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,1 azalış gerçekleşmiştir. Yine bu 10 aylık verilere göre 70 bin 897 kişi hakkında koruyucu tedbir kararı verilmiş, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 artış kaydedilmiştir.

Kadına şiddet olaylarında ani müdahaleye imkan veren KADES uygulamamız halen 353 bin 334 kişi tarafından indirilmiş, yaklaşık yarısı gerçek ve ciddi olaylar olmak üzere 16 bin 442 ihbar alınmış ve ekip sevk edilmiştir. 8 ilimizde pilot olarak sürdürülen elektronik kelepçe uygulaması da olumlu sonuçlar vermekte, uygulamanın yaygınlaştırılmasına çalışılmaktadır."

Eğitim seminerleri verildi

Bakan Soylu, bu yıl 81 ilde "çocuk ve aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele birimlerinde" görevli 481 personele yönelik Erken Yaşta ve Zorla Evlilikler ile Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele konusunda eğitim semineri düzenlendiğini bildirdi.

2014'ten bugüne kadar bu alanda, başta polis merkezlerinde çalışanlar olmak üzere 75 bin 801 personele eğitim verildiğinin altını çizen Soylu, bu yıl eğitim verilen personel sayısının ise 9 bin 864 olduğu bilgisini verdi.

Gelecek yıl kolluk birimlerindeki 250 bin personel ile vali ve kaymakamlara da aile içi şiddete yönelik olarak önleme eğitimi verileceğini vurgulayan Soylu, şunları kaydetti:

"Ciddi ve samimi bir gayret içindeyiz. Toplumun tüm kesimleri ile istişare halinde, bu sorunu çözmek için çalışıyoruz. Zaman zaman moralimizi bozan vicdanlarımızı yaralayan kadına dönük şiddet ve cinayet hadiseleriyle karşılaşsak dahi, ortaya koyduğumuz bu gayret ve oluşan toplumsal hassasiyet umut vericidir. Bu meselede duyarlılık, özellikle emniyet birimleriyle irtibat kurmak, şikayet ve takip mekanizmalarını işletmek, çok olumlu sonuçlar vermektedir. Bu itibarla şiddet görme tehdidi altındaki kadınlarımızı, bu mekanizmaları işletme noktasında daha duyarlı olmaya konuyla ilgili sivil toplum kuruluşlarımızı da meselenin bu yönüne daha çok vurgu yapmaya davet ediyoruz."

Bu arada Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında İçişleri Bakanlığınca hazırlanan KADES uygulamasının tanıtıldığı klip yayımlandı.

Kaynak: AA