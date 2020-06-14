Bakan Soylu'dan, Jandarma'nın 181'inci kuruluş yıl dönümü mesajı
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Bakan Soylu'dan, Jandarma'nın 181'inci kuruluş yıl dönümü mesajı

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanlığı'nın 181'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayınladığı mesajında, "Terörle mücadelede yaz kış demeden operasyon yapabilme kabiliyetine sahip olan ve bu gücünü saha sonuçlarına yansıtan Jandarma Genel Komutanlığı, asayiş, trafik,...

Bakan Soylu'dan, Jandarma'nın 181'inci kuruluş yıl dönümü mesajı
14.06.2020 10:34 | Son Güncelleme: 14.06.2020 10:37

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanlığı'nın 181'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayınladığı mesajında, "Terörle mücadelede yaz kış demeden operasyon yapabilme kabiliyetine sahip olan ve bu gücünü saha sonuçlarına yansıtan Jandarma Genel Komutanlığı, asayiş, trafik, uyuşturucu ticareti ve göçmen kaçakçılığı gibi sorumluluk üstlendiği diğer alanlarda da hem mevcut teknolojileri kullanarak, hem de doğrudan yazılım ve proje üreterek, suçla mücadelede yüksek teknolojiyi etkin şekilde kullanmaktadır" dedi.

Bakan Soylu, mesajında, Türk Jandarma Teşkilatı'nın, vatanına, milletine ve bayrağına duyduğu sonsuz aşkla, bugün 181'inci yaş gününü kutladığını bildirdi. Jandarma Genel Komutanlığı'nın, sadece mazisiyle övünen değil, aynı zamanda stratejisi ve geleceğe dönük ciddi yatırımlarıyla da çağın ötesini hedefleyen bir karakter ortaya koyduğunu belirten Soylu, "15 Temmuz hain darbe girişimini milletçe bertaraf ettikten sonra, bizzat sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde gerek Bakanlığımız, gerekse ülke genelinde ortaya koyduğumuz yeni güvenlik konsepti kapsamında, Jandarma Genel Komutanlığımız bünyesinde de ciddi bir yenilenme ve kapasite artışı yaşanmış; yüksek teknoloji kullanımına ağırlık veren, beşeri ve teknik kapasiteyi artırmayı hedefleyen pek çok adım atılmıştır" ifadesini kullandı.

'18 SİHA'NIN ALIMI PLANLANDI'Bakan Soylu, 2017 yılında yüzde 59 olan jandarmadaki profesyonelleşme oranının, bugün yüzde 82'ye ulaştığına vurgu yaparak, şunları kaydetti: "Keza 2016 yılında 139 bin personel mevcuduna sahip olan teşkilatın bugünkü mevcudu 190 bin'dir. 2016 öncesinde envanterinde İHA, İKU, SİHA bulunmazken, 2019 sonu itibarıyla 3 İKU, 4 İHA, 28 SİHA'ya sahip olan jandarmamızda 2020 için 18 SİHA'nın alımı planlanmış; mevcutların uçuş saatleri, yer veri terminal sayıları ve kapsama alanları, bu araçları kullanacak nitelikli personel eğitimleri ve sayıları da her geçen gün artmaktadır. Terörle mücadelede yaz kış demeden operasyon yapabilme kabiliyetine sahip olan ve bu gücünü saha sonuçlarına yansıtan Jandarma Genel Komutanlığı, asayiş, trafik, uyuşturucu ticareti ve göçmen kaçakçılığı gibi sorumluluk üstlendiği diğer alanlarda da hem mevcut teknolojileri kullanarak, hem de doğrudan yazılım ve proje üreterek, suçla mücadelede yüksek teknolojiyi etkin şekilde kullanmaktadır."'181'İNCİ YILDÖNÜMÜNÜ KUTLUYORUM'"Tüm dünyayı etkileyen salgın sürecini ülke olarak büyük  bir başarıyla yönetirken de jandarmamız, dikimevlerinde maske üretmekten, Vefa Destek grupları çalışmalarında market alışverişine, tarla sürmeye, hatta kışlık odununu kırmaya kadar vatandaşımızın her talebini yerine getirerek sürecin yönetimine katkı sağlamış; bunları yaparken de asli görevlerinde en küçük bir ihmale meydan vermeyerek bu pandemi yönetimi başarımızın altındaki silinmez imzalardan birinin sahibi olmuştur" diyen Bakan Soylu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Ve 181 yıldır, gönlü dağlardadır, millettedir, bayraktadır. Çünkü bu dağlar çok güzeldir. Bu bayrak, bu vatan, bu millet çok güzeldir. Dün Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yakın silah arkadaşı, bugün de Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde elini geleceğe uzatan Jandarma Genel Komutanlığı'nın kuruluşunun 181'inci yıldönümünü kutluyor, görevi başındaki tüm jandarmalarımızı tebrik ediyor; bu güzel üniforma içinde şehit düşmüş, gazi olmuş, bu ülke için emek vermiş tüm vatan evlatlarını rahmet ve şükranla anıyoruz."

ANKARA, -


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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