Son dakika haberleri... Bakan Soylu'dan İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesinin ardından gündeme getirilen iddialara ilişkin açıklama Açıklaması
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Son dakika haberleri... Bakan Soylu'dan İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesinin ardından gündeme getirilen iddialara ilişkin açıklama Açıklaması

Son dakika haberleri... Bakan Soylu'dan İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesinin ardından gündeme getirilen iddialara ilişkin açıklama Açıklaması
Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Sözleşmesi'nin yürürlükte olduğu 13 Şubat-19 Mart'ta 34, feshedildikten sonra 19 Mart-22 Nisan'da yüzde 26'lık azalışla 25 kadının cinayet nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Sözleşmesi'nin yürürlükte olduğu 13 Şubat-19 Mart'ta 34, feshedildikten sonra 19 Mart-22 Nisan'da yüzde 26'lık azalışla 25 kadının cinayet nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirdi.

Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı ve "Yalanlara karşı doğrularla huzurunuzdayız." ifadeleriyle başladığı paylaşımında, yalanı, siyasetin ve hayatlarının ana sözleşmesi haline getirenlerin, İstanbul Sözleşmesi üzerinden bir yalanı daha utanmadan söylediğini belirtti.

"Biri güya insan haklarından sorumlu milletvekili, yalancı. Diğeri de benim 'At sineğim' yalancı..." ifadelerini kullanan Soylu, şöyle devam etti:

"Ayrıca gizlemedikleri polis düşmanlığını ortaya koymak için güya İstanbul Sözleşmesi'ni bahane edip şiddete duyarsız kaldığımızı, güvenlik güçlerimizin müracaatları almadığı iftirasını atıyorlar. Bu apaçık bir yalandır. Bunlar arlanmaz yalancıdır. Biz onlar gibi yalanlarla değil doğrularla milletimizin karşısındayız. 13 Şubat-19 Mart arası İstanbul Sözleşmesi yürürlükteyken 34 kadın hayatını kaybetti. 19 Mart-22 Nisan arası İstanbul Sözleşmesi feshedildikten sonra 25 kadın hayatını kaybetti. Yüzde 26 azalış. CHP'nin gün yüzü görmemesinin bir sebebi de yalancıların ağına düşmesidir. Ne diyeyim. Kendi düşen ağlamaz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe

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