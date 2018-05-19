Bakan Soylu'dan İnce'ye 'Demirtaş ziyareti' tepkisi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin HDP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ı ziyaretini, "CHP'lilere soruyorum, terörle mücadeleye karşı vicdanınız rahat mı" diye eleştirdi.

İNCE, DEMİRTAŞ'I ZİYARET ETMİŞTİ

İnce, geçtiğimiz hafta Kasım 2016'dan bu yana tutuklu olan Demirtaş'ı ziyaret etmiş, Demirtaş da İnce'ye teşekkür ederek, bu ziyareti 'HDP seçmenine mesajdan öte insani bir dayanışma örneği' olarak tanımlamıştı.

TWITTER'DAN YAZDI

Soylu, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Senin ne işin vardı da gidip cezaevinde ziyaret ediyorsun Demirtaş'ı? 6-7 Ekim'de 53 kişinin ölen insanlar ne olacak? Terör örgütünün korku saldığı insanlar ne olacak? Yasin Börüler ne olacak? CHP'lilere soruyorum, Şehitlerimize, terörle mücadeleye karşı vicdanınız rahat mı" ifadelerini paylaştı.