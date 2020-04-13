Bakan Soylu'dan ilk açıklama: "Aynı kararlılıkla devam etmeliyiz"
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Recep Tayyip Erdoğan, Süleyman Soylu, Politika

Bakan Soylu'dan ilk açıklama: "Aynı kararlılıkla devam etmeliyiz"

Dün akşam saatlerinde görevinden istifa eden ve istifası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmeyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Aynı kararlılıkla devam etmeliyiz.

13.04.2020 10:07 | Son Güncelleme: 13.04.2020 10:07
Bakan Soylu'dan ilk açıklama:

Dün akşam saatlerinde görevinden istifa eden ve istifası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmeyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Aynı kararlılıkla devam etmeliyiz. Allah milletimize, bizi mahcup etmesin" dedi.

Dün akşam saatlerinde görevinden istifa ettiğini açıklayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmedi. Bakan Soylu görevine kaldığı yerden devam ediyor. Yaşanılanlar sonrası kısa bir açıklama yapan Bakan Soylu, "Allah hem milletimize hem de bizden umudu olanlara, bizi mahcup etmesin. Aynı kararlılıkla devam etmeliyiz. Allah'a emanet olun" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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