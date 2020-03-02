Bakan Soylu'dan Gürbulak'taki hain saldırıya ilişkin açıklama: "Şu an çatışma devam ediyor"

02.03.2020 10:43 | Son Güncelleme: 02.03.2020 10:43

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Roket aracın ön tekerine isabet etti. Çarpmadan dolayı yaralanmalar var. Teröristler takip edilip kıstırıldı. Şu an çatışma devam ediyor" dedi.



Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Gürbulak Gümrük Müdürlüğüne ait araca roketli saldırı ile ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bu sabah 08.50'de Ağrı Gürbulak Gümrük Müdürlüğü personelini taşıyan zırhlı araca atılan roket aracın ön tekerine isabet etti. Çarpmadan dolayı yaralanmalar var. Teröristler takip edilip kıstırıldı. Şu an çatışma devam ediyor" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA