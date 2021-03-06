Bakan Soylu'dan görevlendirme yapılan Iğdır Belediyesi paylaşımı Açıklaması
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Bakan Soylu'dan görevlendirme yapılan Iğdır Belediyesi paylaşımı Açıklaması

06.03.2021 20:17 | Son Güncelleme: 06.03.2021 20:20
Bakan Soylu'dan görevlendirme yapılan Iğdır Belediyesi paylaşımı Açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, görevlendirme yapılan Iğdır Belediyesi'nin bütçesine ilişkin, "Kaynaklar iyi kullanılıyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, görevlendirme yapılan Iğdır Belediyesi'nin bütçesine ilişkin, "Kaynaklar iyi kullanılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Soylu, Twitter hesabından Iğdır Belediyesi'nin görevlendirme öncesi ve sonrası bütçe gelir ve giderlerine ilişkin tablo paylaştı.

Soylu, "Kaynaklar iyi kullanılıyor. Tüm gelirler arttı. Tüm giderler azaldı. Borç ödendi. Yatırım arttı. Tebrikler Iğdır." ifadesini kullandı.

Belediyenin, görevlendirme öncesi 1 Ocak-14 Mayıs 2020'deki ile görevlendirme sonrası 15 Ağustos-31 Aralık 2020'deki bütçe gelir ve giderlerinin ayrıntılı karşılaştırmasının bulunduğu tabloda, bütçe gelirlerinin arttığı (İller Bankası hariç), vergi gelirleri ile su ve çeşitli gelirlerin yükseldiği, harcamaların düştüğü ve toplam borcun azaldığı bilgisi yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Olcay

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