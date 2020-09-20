Bakan Soylu'dan 'Giresun' açıklaması
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Bakan Soylu'dan 'Giresun' açıklaması

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Giresun İl Özel İdaresi Genel sekreterinin müfettiş incelemesi sonucu 'kum ve çakıl ocaklarının derelerdeki kontrol edilemeyen faaliyetleri' sebebiyle görevinden alındığını sosyal medya hesabından açıkladı.

Bakan Soylu'dan 'Giresun' açıklaması
20.09.2020 13:20 | Son Güncelleme: 20.09.2020 13:25

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Giresun İl Özel İdaresi Genel sekreterinin müfettiş incelemesi sonucu 'kum ve çakıl ocaklarının derelerdeki kontrol edilemeyen faaliyetleri' sebebiyle görevinden alındığını sosyal medya hesabından açıkladı.

Bakan Soylu, bir gazetenin köşe yazısında Giresun'da meydana gelen sel felaketi sonrası bakanlık tarafından yapılan işlemlere ilişkin, eleştirel yazı üzerine açıklama yaptı. Bakan Soylu, şunları kaydetti: "Dereli kaymakamımız görevden alınmamış yeri değiştirilmiştir. Elazığ'da yaşanan depremden sonra başarılı çalışmalar ortaya koyan Kemaliye Kaymakamımız, Giresun'daki sel felaketinin ardından daha hızlı yol alabilmek ve yaraları daha hızlı sarabilmek için Dereli'ye görevlendirilmiş, Dereli Kaymakamız da Kemaliye'ye görevlendirilmiştir, yani iki ilçe arasında bakanlığımızın tasarrufu ile becayiş yapılmıştır. Giresun İl Özel İdaresi Genel sekreterimiz ise yaşanan sel felaketi sonrası görevlendirdiğimiz müfettişlerin talebi doğrultusunda, 'kum ve çakıl ocaklarının derelerdeki kontrol edilemeyen faaliyetleri' sebebiyle görevinden alınmıştır."


Kaynak: DHA

DHA Editörü - Gökhan CEYLAN
Gökhan CEYLAN
DHA Editörü

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