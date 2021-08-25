Bakan Soylu'dan Gençlik Merkezi gönüllülerine helikopter jesti
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Bakan Soylu'dan Gençlik Merkezi gönüllülerine helikopter jesti

Bakan Soylu'dan Gençlik Merkezi gönüllülerine helikopter jesti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

SİNOP (İHA) – Sinop'un Ayancık ilçesinde Afet Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu burada yardımların hazırlamasında çalışan Ayancık Gençlik Merkezi'nin gönüllü gençlerini helikopter turuyla ödüllendirdi.

SİNOP (İHA) – Sinop'un Ayancık ilçesinde Afet Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu burada yardımların hazırlamasında çalışan Ayancık Gençlik Merkezi'nin gönüllü gençlerini helikopter turuyla ödüllendirdi.

Bakan Soylu ilk olarak yardımların toplandığı spor salonuna geldi. Tribünlerden Sinop Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Ayancık Gençlik Merkezi'nin gönüllü gençlerini fark eden Soylu onlarla fotoğraf çektirmek için zemine indi. Gençlerle çektirdiği fotoğrafın ardından, "Yarım saat işe paydos. Gençlere helikopterle bir Ayancık turu attırın" talimatıyla gönüllüleri sevindirdi.

İlk kez helikoptere binen gençlerin heyecanları yüzlerine yansıdı. Ayancık üzerinde uçan polis helikopteriyle unutulmaz bir deneyim yaşadılar. Yaşadıkları deneyim afetin ilk gününden beri görev alan gençler için ödül oldu.

Bakan Soylu Afet Koordinasyon Merkezi'ndeki toplantısını gerçekleştirdi. Ardından dışarıda Kızılay çadırına uğradı. Oradaki gönüllü gençlerle de fotoğraf çektirip sohbet eden Soylu'ya helikopter turundan dönen gönüllüler de teşekkür etti. Bakan Soylu ardından ziyaretini noktaladı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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