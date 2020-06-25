Bakan Soylu'dan 'Eren Bülbül' paylaşımı
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Bakan Soylu'dan 'Eren Bülbül' paylaşımı

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, PKK'lı teröristlerce 3 yıl önce şehit edilen Eren Bülbül için, "Bu ülkenin Eren'lerinin, Bedirhan Bebek'lerinin canına kast edenlere karşı mücadelemiz, son nefesimize kadar devam edecek" dedi.

Bakan Soylu'dan 'Eren Bülbül' paylaşımı
25.06.2020 18:24 | Son Güncelleme: 25.06.2020 18:28

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, PKK'lı teröristlerce 3 yıl önce şehit edilen Eren Bülbül için, "Bu ülkenin Eren'lerinin, Bedirhan Bebek'lerinin canına kast edenlere karşı mücadelemiz, son nefesimize kadar devam edecek" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon'un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017'de PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine yerlerini gösterirken açılan ateşle şehit olan Eren Bülbül için Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Soylu, paylaşımında, "Eren, heybesinde biriktirdiği iyiliklerle, hainlerin kurşunuyla ayrıldı aramızdan. Bu ülkenin Eren'lerinin, Bedirhan Bebek'lerinin canına kast edenlere karşı mücadelemiz, son nefesimize kadar devam edecek" ifadelerine yer verdi.


Kaynak: DHA

Politika Manşet

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