Bakan Soylu'dan 'en büyük Türk bayrağı' paylaşımı
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Bakan Soylu'dan 'en büyük Türk bayrağı' paylaşımı

Bakan Soylu'dan 'en büyük Türk bayrağı' paylaşımı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bakan Soylu'dan 'en büyük Türk bayrağı' paylaşımıİÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, dün İstanbul'da göndere çekilen en büyük Türk bayrağının Polis Havacılık Daire Başkanlığı tarafından kayda alınan görüntülerini paylaştı.

Bakan Soylu'dan 'en büyük Türk bayrağı' paylaşımı

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, dün İstanbul'da göndere çekilen en büyük Türk bayrağının Polis Havacılık Daire Başkanlığı tarafından kayda alınan görüntülerini paylaştı.

Bakan Soylu, Twitter hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'da Çamlıca Tepesi'nde göndere çektiği en büyük Türk bayrağının Polis Havacılık Daire Başkanlığı tarafından kayda alınan görüntülerini paylaştı. Bakan Soylu mesajında, "Dalgalandığın yerde ne korku ne keder. En büyük ay yıldızlı bayrağımız göndere çekilirken, gökyüzündeki kartal gözümüz Polis Havacılık Daire Başkanlığı'nın gözünden" ifadelerini kullandı. 

Görüntü dökümü

-Bayrak paylaşımından genel ve detaylar 

ANKARA, -


Bakan Soylu'dan 'en büyük Türk bayrağı' paylaşımı
Bakan Soylu'dan 'en büyük Türk bayrağı' paylaşımı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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