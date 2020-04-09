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Süleyman Soylu, Polis, Politika

Bakan Soylu'dan Emniyet Teşkilatı'na anlamlı jest

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yılına özel emniyet mensuplarının söylediği "Uzun İnce Bir Yoldayım" parçasını paylaştı.

09.04.2020 16:49 | Son Güncelleme: 09.04.2020 16:49
Bakan Soylu'dan Emniyet Teşkilatı'na anlamlı jest

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yılına özel emniyet mensuplarının söylediği "Uzun İnce Bir Yoldayım" parçasını paylaştı.

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yılı etkinlikleri çerçevesinde emniyet mensupları, Aşık Veysel'in türkülerinden "Uzun İnce Bir Yoldayım" parçasını seslendirdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çekilen klibi sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Soylu paylaşımına, "Türk polisimiz...Kahramanlarımız... Nice 175 yıllara. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Yolumuz bir, sevdamız, gecemiz ve gündüzümüz bir... Uzun ince bir yoldayız" notunu düştü. - ANKARA

Kaynak: İHA

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