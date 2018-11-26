Bakan Soylu'dan Düşen Helikoptere İlişkin Açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İstanbul'dan gelen helikopter kazası haberiyle yüreğimize ateş düştü. Helikopter kazasında şehit verdiğimiz evlatlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı evladımıza acil şifalar diliyorum" dedi.

İstanbul Sancaktepe'de eğitim uçuşu yapan askeri bir helikopter düştü. UH-1 tipi askeri helikopter, Sancaktepe'de bir sokağa düştü. İki apartmanın arasına düşen helikopterde bulunan 4 asker şehit oldu, yaralı bir asker ise hastaneye kaldırıldı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, helikopterin düşüşüne ilişkin soruşturma başlattı. Konuya ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İstanbul'dan gelen helikopter kazası haberiyle yüreğimize ateş düştü. Helikopter kazasında şehit verdiğimiz evlatlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı evladımıza acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı. - ANKARA