Bakan Soylu'dan 'Dünya Kediler Günü' paylaşımı İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, 8 Ağustos Dünya Kediler Günü'nü 'Fındık' ve 'Muazzam' isimli kedilerle çekildiği fotoğrafla kutladı.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, 8 Ağustos Dünya Kediler Günü'nü 'Fındık' ve 'Muazzam' isimli kedilerle çekildiği fotoğrafla kutladı.

Bakan Soylu, Dünya Kediler Günü nedeniyle Twitter hesabından, 'Fındık' ve 'Muazzam' isimli kedilerle çekildiği fotoğrafı paylaştı. Soylu mesajında, "Fındık ve Muazzam. Aramızda kalsın Muazzam hamile." dedi.Bakan Soylu'nun paylaştığı fotoğraf bir çok kullanıcı tarafından beğenildi.

Kaynak: DHA