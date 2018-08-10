Bakan Soylu'dan Döviz Değerlendirmesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Her şeyin farkındayız. Bu süreçten Türkiye'miz, milletimiz, ekonomimiz daha güçlenerek çıkacak, yeni ekonomi modelimiz başarılı olacak" dedi.

Bakan Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden ekonomide yaşanan dalgalanmalar ve döviz fiyatlarındaki artışa ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Soylu, "Her şeyin farkındayız. Bu süreçten Türkiye'miz, milletimiz, ekonomimiz daha güçlenerek çıkacak, yeni ekonomi modelimiz başarılı olacak. Milletimizin hikayesinde hep iyiler kazanır. Kazanacağız" paylaşımını yaptı. - ANKARA