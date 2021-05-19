Bakan Soylu'dan Diyarbakır'daki saldırıya ilişkin açıklama

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'da askeri tesise yapılan saldırı girişimiyle ilgili yaptığı açıklamada herhangi bir zaiyatın olmadığını ifade etti.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'da askeri tesise yapılan saldırı girişimiyle ilgili yaptığı açıklamada herhangi bir zaiyatın olmadığını ifade etti.

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Diyarbakır'da bir askeri tesise 2 maket uçakla saldırı teşebbüsünde bulunulmuş, maket uçaklar etkisiz hale getirilmiştir. Herhangi bir zaiyat yoktur" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı