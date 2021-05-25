Bakan Soylu'dan Devlet Bahçeli'ye teşekkür
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Bakan Soylu'dan Devlet Bahçeli'ye teşekkür

Bakan Soylu'dan Devlet Bahçeli'ye teşekkür
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Dr. Devlet Bahçeli'ye, Türkiye'ye operasyon çekmek isteyenlere karşı bugünkü tarihi hatırlatması için müteşekkiriz" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Dr. Devlet Bahçeli'ye, Türkiye'ye operasyon çekmek isteyenlere karşı bugünkü tarihi hatırlatması için müteşekkiriz" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Meclis Grup Toplantısında yaptığı açıklamalara, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım ile teşekkür etti. Bakan Soylu " 'Devlet-i Ebed Müddet' anlayışının Cumhur İttifakı'nda vücut bulan ruhunu, güçlü iradesiyle bir kez daha ortaya koyan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Dr. Devlet Bahçeli'ye, Türkiye'ye operasyon çekmek isteyenlere karşı bugünkü tarihi hatırlatması için müteşekkiriz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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