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Bakan Soylu'dan DAK'a sertifika

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Bakan Soylu'dan DAK'a sertifika

Dorlion Arama ve Kurtarma Derneği, AFAD tarafından düzenlenen Kentsel Arama Kurtarma Akreditasyon sürecini başarıyla tamamlayarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan sertifika aldı.

ESKİŞEHİR (İHA) - Dorlion Arama ve Kurtarma Derneği, Afad tarafından düzenlenen Kentsel Arama Kurtarma Akreditasyon sürecini başarıyla tamamlayarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan sertifika aldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından afetler sırasında STK'ların standartlaştırılması ve ortak hareket etmesi amacı ile Kentsel Arama Kurtarma Akreditasyon programı düzenlendi. Haziran ayında gerçekleştirilen süreci başarıyla tamamlayan Dorlion Arama ve Kurtarma Derneği (DAK), sertifika almaya hak kazandı. Eskişehir'de ilk, Türkiye'de ise 10'uncu ekip olarak kendine yer bulan DAK'a sertifikalarını, Ankara'da düzenlenen organizasyon ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu verdi.

Aldıkları sertifika hakkında açıklamalarda bulunan DAK Başkanı Abdullah Aydıngör, "Dorlion Arama ve Kurtarma Derneği olarak, Afad tarafından afetler sırasında STK'ların standartlaştırılması ve ortak hareket etmesi amacı ile hazırlanan "Kentsel Arama Kurtarma Akreditasyon" sürecini Haziran ayında alnımızın akıyla tamamladık. Eskişehir de ilk, Türkiye de 10'uncu ekip olarak akredite olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Akreditasyon belgemiz bugün 29 Eylül 2021 de Afet ve Acil Durum Başkanlığında, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu tarafından takdim edilmiştir. Süreçte emeği geçen Eskişehir AFAD İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve Dorlion Arama ve Kurtarma Derneği gönüllülerine teşekkür ederim" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR

Bakan Soylu'dan DAK'a sertifika

Bakan Soylu'dan DAK'a sertifika

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Haber: Bakan Soylu'dan DAK'a sertifika - Haberler
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