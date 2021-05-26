Bakan Soylu'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması
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Bakan Soylu'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması

Bakan Soylu'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine destek açıklamalarına yönelik açıklamalarında "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın emrinde olduk, emrindeyiz, emrinde olacağız" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine destek açıklamalarına yönelik açıklamalarında "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın emrinde olduk, emrindeyiz, emrinde olacağız" dedi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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