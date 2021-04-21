Bakan Soylu'dan CHP'li Altay'a tepki
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Bakan Soylu'dan CHP'li Altay'a tepki

Bakan Soylu'dan CHP'li Altay'a tepki
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Engin Altay'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile merhum Başbakan Adnan Menderes hakkındaki sözlerine tepki gösterdi.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Engin Altay'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile merhum Başbakan Adnan Menderes hakkındaki sözlerine tepki gösterdi.

Bakan Soylu, CHP'li Altay'ın bir televizyon kanalında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile merhum Başbakan Menderes'e yönelik sözlerine Twitter hesabından tepki gösterdi.

Soylu, yaptığı açıklamada "Tarih fukarası, cahil. Siyasete, demokrasiye, Millete inanmayan, Hala darbeyi iktidar aracı gören zavallılar. 'Menderes'in sonunu Erdoğan'a yakıştırmak.' Vallahi sizi, 15 Temmuz'dan beter yaparız" ifadelerini kullandı.

Haber:  ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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