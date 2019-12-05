Bakan Soylu'dan 'Ceren' açıklaması (2)
AFGAN BAKANDAN, SOYLU'YA ZİYARETAfganistan Maliye Bakanı Hümayun Kayumi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu makamında ziyaret etti.
05.12.2019 20:11 | Son Güncelleme: 05.12.2019 20:11
AFGAN BAKANDAN, SOYLU'YA ZİYARET
- Ankara
Afganistan Maliye Bakanı Hümayun Kayumi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu makamında ziyaret etti. Bakan Kayumi, şeref defterini imzaladıktan sonra Bakan Soylu ile görüştü. Basın kapalı olarak gerçekleşen görüşmede, güvenlik, düzensiz göçle mücadele ve iki ülke arasındaki iş birliği konularının ele alındığı öğrenildi.
- Ankara
Kaynak: DHA