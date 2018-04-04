Bakan Soylu'dan Çankaya İlçe Nüfus Müdürlüğüne Ziyaret

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çankaya İlçe Nüfus Müdürlüğünü ziyaret etti.

Bakan Soylu, ziyarette, Çankaya İlçe Nüfus Müdürü Mustafa Görgülü'den pasaport ve sürücü belgelerinin nüfus müdürlüklerinden alınmaya başlanmasıyla ilgili bilgi aldı.

Daha sonra vatandaşlarla sohbet eden Soylu, ilçe nüfus müdürlüğüne başvuranlara yeni uygulamadan memnun olup olmadıklarını sordu. Vatandaşlar da görevlilerin nazik ve yardımsever olduklarını, bazı küçük aksaklıklar olmasına karşın, yeni hizmetin kısa sürede daha iyi hale getirileceğine inandıklarını söyledi.

İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Muhterem İnce ve diğer yetkililer de ziyarette yer aldı.

Yeni düzenleme 28 Mart'ta başlamıştı

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan pasaport ve sürücü belgelerine ilişkin iş ve işlemler, 28 Mart'ta düzenlenen törenle Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne devredilmişti.



Bu kapsamda pasaport ve sürücü belgeleri, nüfus müdürlüklerinden verilmeye başlandı.



Vatandaşlar söz konusu işlemlerini, ALO 199 Vatandaş Etkileşim Merkezinden veya "randevu.nvi.gov.tr" internet adresinden randevu aldıktan sonra nüfus müdürlüklerine giderek yaptırıyor.

Kart ücretleri ile harç ve defter bedellerini banka şubelerine yatıran vatandaşların nüfus müdürlüklerine verdikleri fotoğraf, parmak izi ve imza, bütün işlemler için geçerli kabul ediliyor.

Pasaport, ehliyet ve kimliklerin hazırlanmasında tamamen yerli ve milli yazılımlar kullanılıyor.



Yapılan yeni düzenlemeyle 503 olan pasaport başvuru noktası 761'e, 596 olan sürücü belgesi başvuru noktası ise 680'e çıkarıldı.