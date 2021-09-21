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Bakan Soylu'dan Büyükşehir'e teşekkür belgesi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Bakan Soylu'dan Büyükşehir'e teşekkür belgesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür belgesi gönderdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür belgesi gönderdi. Batı Karadeniz'de yaşanan sel afetinde gösterdiği fedakarca çalışmalardan ötürü takdir gören Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve Başkan Mehmet Sekmen'i tebrik eden Bakan Soylu'nun kaleme aldığı teşekkür belgesini AFAD Erzurum İl Müdürü Selahattin Karslı, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e takdim etti.

Duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Sekmen, "Erzurum Büyükşehir Belediyesi olarak tüm doğal afetlerde bölgemiz ve ülkemizdeki vatandaşlarımıza yardım elimizi uzattık. Sel, heyelan, deprem ve orman yangınlarda vatandaşlarımızın yanında yer aldık. İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'ya şehrim adına teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Bakan Soylu tarafından kaleme alınan ve Başkan Sekmen'e gönderilen teşekkür belgesinde şu ifadelere yer verildi:

"Batı Karadeniz'de meydana gelen sel afetinden sonra devlet-millet dayanışmasının en güzel örneğini sergileyerek yaraların el birliğiyle sarılması için bölgede fedakarca yürüttüğünüz çalışmalarla, afetzede vatandaşlarımıza sunduğunuz maddi-manevi destekle 'Ben de varım!' dediğiniz için sonsuz teşekkürlerimle." - ERZURUM

Bakan Soylu'dan Büyükşehir'e teşekkür belgesi

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