Bakan Soylu'dan bayram trafiğinde 'kırmızı düdük'

AMASYA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Amasya'nın Merzifon ilçesinde Bölge Trafik Kontrol noktasında Kurban Bayramı öncesi yol denetlemelerine katılarak durdurulan araçlardaki çocuklara şapka, tişört ve 'kırmızı düdük' hediye etti.

Bakan Soylu, 'Kırmızı Düdük' kampanyasıyla çocukların ailelerini trafik kurallarına uyma konusunda uyarmasının önemine dikkat çekti.

Durdurulan yolcu otobüsüne binen Süleyman Soylu, yolcularla tek tek yakından ilgilenip sohbet etti.

Amasya Valisi Dr. Osman Varol, Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, Emniyet Müdürü Fahri Bulut ile diğer yetkililerin eşlik ettiği Soylu, Trafik Şubesi Müdürü Ömer Kapsal'dan bayram tedbirlerine ilişkin bilgi aldı.