Bakan Soylu'dan, Barış Çakan'ın ailesine taziye ziyareti
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Bakan Soylu'dan, Barış Çakan'ın ailesine taziye ziyareti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'nın Etimesgut ilçesinde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Barış Çakan'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Bakan Soylu'dan, Barış Çakan'ın ailesine taziye ziyareti
02.06.2020 08:32 | Son Güncelleme: 02.06.2020 08:35

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'nın Etimesgut ilçesinde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Barış Çakan'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bakanımız Sayın Süleyman Soylu, dün akşam Ankara Etimesgut'ta uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden Barış Çakan'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu." denildi.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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