Bakan Soylu'dan Aydınlı çifte teşekkür
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Bakan Soylu'dan Aydınlı çifte teşekkür

Bakan Soylu'dan Aydınlı çifte teşekkür
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ülke genelinde meydana gelen sel ve yangın felaketleri dolayısıyla başlatılan yardım kampanyasına 150 bin TL destek olan Aydınlı çifte teşekkür etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ülke genelinde meydana gelen sel ve yangın felaketleri dolayısıyla başlatılan yardım kampanyasına 150 bin TL destek olan Aydınlı çifte teşekkür etti.

Aydın'ın Çine ilçesinin Kahraman Mahallesi'nde yaşayan 83 yaşındaki hayırsever Kamil Özmen ve eşi Nuray Özmen'in, 150 bin TL'lik bağışı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dikkatini çekti. Birçok noktada meydana gelen yangın ve sel felaketlerinde zarar gören vatandaşlara destek olabilmek adına başlatılan yardım kampanyasına Aydın'dan önemli destek gelirken, Kamil - Nuray çiftinin AFAD'a 150 bin TL destek olması takdir topladı. Özmen çiftçi, Aydın Valiliğine yardım makbuzunu teslim etmesinin ardından, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaşlı çifte teşekkür etti. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Soylu, yaşlı çiftin ellerinden öptüğünü ifade ederek, "Aydın Çine'de, Halkbankası'ndan emekli Kamil Özmen Amcamız eşi Nuray Teyzemizle birlikte valiliğe gelerek, yangın ve sel bölgelerine destek için ben de varım diyerek AFAD'a 150.000? yardımda bulundular. Bu Millet, Büyük Millet" ifadelerine yer verdi. - AYDIN

Bakan Soylu'dan Aydınlı çifte teşekkür

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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