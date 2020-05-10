Bakan Soylu'dan 'Anneler Günü' mesajı
10.05.2020 13:15 | Son Güncelleme: 10.05.2020 13:15
İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Büyüseniz de, 50 yaşına gelseniz de, hatta kendiniz evlat sahibi de olsanız, hasretiniz, sevdanız anne, ille de 'anne" dedi.
İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Büyüseniz de, 50 yaşına gelseniz de, hatta kendiniz evlat sahibi de olsanız, hasretiniz, sevdanız anne, ille de 'anne" dedi.
Bakan Soylu, 'Anneler Günü' dolayısıyla sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan mesaj paylaştı. Bakan Soylu, "Büyüseniz de, 50 yaşına gelseniz de, hatta kendiniz evlat sahibi de olsanız, hasretiniz, sevdanız anne, ille de anne. Başta kendi annem olmak üzere, en büyük sevginin tüm sahiplerinin, tüm Annelerin, Anneler Günü kutlu olsun" ifadesini kullandı.
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Kaynak: DHA