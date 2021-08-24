Bakan Soylu'dan Amasyalılara yardım teşekkürü
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Bakan Soylu'dan Amasyalılara yardım teşekkürü

Bakan Soylu'dan Amasyalılara yardım teşekkürü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel ve yangın bölgeleri için seferber olup destek sağlayan Amasyalılara teşekkür etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel ve yangın bölgeleri için seferber olup destek sağlayan Amasyalılara teşekkür etti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Soylu, "Sel ve yangın bölgelerine destek için bende varım diyen Amasya Valiliği, belediyeler ve hemşehrilerimiz tarafından 2? milyon 532 bin TL, 3 tır ve 3 kamyon malzeme AFAD'a gönderildi. Amasya Valiliğimiz, belediyelerimiz ve hemşehrilerimize müteşekkiriz. Bu millet, büyük millet" ifadelerini kullandı.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı da, "Amasya Valiliği olarak anlamlı bir yardım kampanyasına öncülük etmenin gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Amasya'nın kadim geçmişinden gelen dayanışma ruhu, birlik ve beraberliğe olan inancı bugün bir kez daha tezahür etmiştir. Kıymetli Amasyalı hemşerilerime şükranlarımı sunuyorum" değerlendirmesinde bulundu. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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