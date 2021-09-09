BAKAN SOYLU'DAN AĞRI'DA TAZİYE ZİYARETİ
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BAKAN SOYLU'DAN AĞRI'DA TAZİYE ZİYARETİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Ağrı'nın Patnos ilçesinde, babasını kaybeden AK Parti İlçe Başkanı Tekin Dinç'e taziye ziyaretinde bulundu.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Ağrı'nın Patnos ilçesinde, babasını kaybeden AK Parti İlçe Başkanı Tekin Dinç'e taziye ziyaretinde bulundu.

İçişleri Bakanı Soylu, önceki gün babası Kerem Dinç'i kaybeden AK Parti Patnos İlçe Başkanı Tekin Dinç'i ziyaret etti. Vali Osma Varol ile birlikte 14 Nisan Mahallesi'ne giden Bakan Soylu, Tekin Dinç ve yakınlarına taziye dileklerini iletti. Kur'an okunmasının ardından dua eden Soylu, Dinç ailesine başsağlığı ve sabır diledi. Bakan Soylu, daha sonra kara yoluyla Patnos ilçesine bağlı Ürküt köyüne hareket etti.

BAKAN SOYLU'DAN AĞRI'DA TAZİYE ZİYARETİ
BAKAN SOYLU'DAN AĞRI'DA TAZİYE ZİYARETİ
BAKAN SOYLU'DAN AĞRI'DA TAZİYE ZİYARETİ
BAKAN SOYLU'DAN AĞRI'DA TAZİYE ZİYARETİ
BAKAN SOYLU'DAN AĞRI'DA TAZİYE ZİYARETİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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