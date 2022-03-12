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Bakan Soylu'dan ADF'de ikili görüşmeler

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Bakan Soylu'dan ADF'de ikili görüşmeler

Antalya Diplomasi Forumu'na katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet ve Hukukun Üstünlüğü Uluslararası Enstitüsü (IIJ) İcra Sekreteri Thomas Wucthe ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Antalya Diplomasi Forumu'na katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet ve Hukukun Üstünlüğü Uluslararası Enstitüsü (IIJ) İcra Sekreteri Thomas Wucthe ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan himayelerinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ev sahipliğinde Belek Turizm Merkezi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde bu yıl ikincisi düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu (ADF) devam ediyor. "Diplomasiyi Yeniden Kurgulamak" başlığı altında düzenlenen foruma İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı. Bakan Soylu, Adalet ve Hukukun Üstünlüğü Uluslararası Enstitüsü (IIJ) İcra Sekreteri Thomas Wucthe ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Basına kapalı gerçekleşen görüşme, yarım saat sürdü. Bakan Soylu, daha sonra forum kapsamında düzenlenen, "Terörizmle mücadele: Eksik olan nedir?" paneline katılacak. - ANTALYA

Bakan Soylu'dan ADF'de ikili görüşmeler

Bakan Soylu'dan ADF'de ikili görüşmeler

Bakan Soylu'dan ADF'de ikili görüşmeler

İhlas Haber Ajansı / Politika

Antalya Diplomasi Forumu, Süleyman Soylu, Adalet, İcra, Politika, Haberler

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