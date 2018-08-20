Bakan Soylu'dan ABD Büyükelçiliği'ne saldırı açıklaması

İSTANBUL - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ABD Büyükelçiliği'ne düzenlenen saldırıya ilişkin olarak, "Arkadaşlarımız teknik analizlerini yapıp, araç ve içindeki kişilere ulaşmaya çalışıyorlar. Olayın ayrıntılarını, nedenini, ancak bu olayı gerçekleştirenlere ulaşınca öğrenmiş olacağız. Olayla ilgili bütün ayrıntıları elde etmeden bir şey söylemek yanlış olabilir" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Beyoğlu Haliç Polis Merkezi'ni ziyaret etti. Bakan Soylu'ya İstanbul Valisi Vasip Şahin, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan eşli etti.

Ziyaretin ardından gazetecilere kurban bayramı tedbirlerine ilişkin açıklamalarda bulunan Soylu, "Bayram trafiğini takip ediyoruz, asayiş hizmetlerini takip ediyoz. Bütün arkadaşlar görevinin başında. 9 günlük tatil beklentimizi üzerinde bir bayram trafiğine neden oldu. Gece gündüz çalışıldı. Trafik kazalarımız var. Keşke hiç yok demiş olsaydık. Özellikle karayollarındaki kazalardan ziyade şehir içlerinde ve maalesef köy civarlarında trafik kazalarımız daha fazla. Anlaşılıyor ki oralarda da ciddi tedbirler almazı lazım. Şu ana kadar kaza kör noktaları olarak tabir ettiğimiz noktalarda bir kaza söz konusu değil. Vatandaşlarımız tedbirli gidiyorlar. Arkadaşlarımız da tedbirlere devam ediyorlar. Yoğunluğun akama kadar devam edeceğini düşünüyoruz" diye konuştu.

Yarın özellikle büyük şehirlerde hayvan kesim bölgelerinde ve mezarlık ulaşımında yoğunluk olabileceğine dikkat çeken Soylu, yaşanabilecek hırsızlık olaylarına karşı da gerekli birimlerin uyarıldığını vurguladı.

Bayram dönüşü için tatilin son gününe kalmaması yönünde çağrıda da bulunan Bakan Soylu, "Vatandaşlardan talebimiz Perşembe gününden itibaren dönüş başlarsa, Cumartesi - Pazar yoğunlaştırmamış olur. İnanın bu sabah baktım 27 milyon sürücü belgemiz var. Araç sayısı son on yılda iki katından daha fazlasına çıkmış. Bölünmüş yollar artmış. Bölünmüş yollarla araç ve sürücü artışı birbirini hemen hemen karşılıyor. Ama bizim çok dikkatli olmamız gerekir. Hıza, kemere ve araç sürerken cep telefonu kullanmama kuralına riayet etmemiz lazım. Bunlara uyarsak kazalardan arınabileceğimizi düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu ABD Büyükelçiliği'ne düzenlenen saldırıya ilişkin olarak ise şunları söyledi:

"Arkadaşlarımız hem teknik analizlerini yapıp, araç ve içindeki kişilere ulaşmaya çalışıyorlar. Olayın ayrıntılarını, nedenini, ancak bu olayı gerçekleştirenlere ulaşınca öğrenmiş olacağız. O saatte neden böyle bir olay gerçekleşti şu anda olayla ilgili bütün ayrıntıları elde etmeden bir şey söylemek yanlış olabilir. Onun için arkadaşlarımız çözerler. Bu olayların üzerine gerçekleşen bir provokasyon mudur, adi bir vaka mıdır? Adi bir vaka süsü vererilerek bir provokasyon mu oluşturmak istenmiştir. Bunu hem emniyet müdürlüğümüz, hem istihbarat birimlerimiz yoğunlaşmış durumdu. çözdükten sonra gerekli açıklama yapılır"