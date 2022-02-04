Bakan Soylu'dan 81 ilin valileriyle toplantı - TAMAMI FTP'DE - Haberler
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Bakan Soylu'dan 81 ilin valileriyle toplantı - TAMAMI FTP'DE

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da 81 ilin valileriyle toplantıda bir araya geldi.

ANKARA (DHA) - İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da 81 ilin valileriyle toplantıda bir araya geldi.

Bakan Soylu, Gölbaşı Vilayetler Evi'nde düzenlenen '2022 yılı Planlama İl Valileri Toplantısı'na katıldı. Toplantıda bakan yardımcıları Muhterem İnce, Mehmet Ersoy ve Tayyip Sabri Erdil'in yanı sıra 81 ilin valileri de yer aldı. İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan toplantı, basına kapalı gerçekleştirildi.

Bakan Soylu'dan 81 ilin valileriyle toplantı - TAMAMI FTP'DE

Bakan Soylu'dan 81 ilin valileriyle toplantı - TAMAMI FTP'DE

Bakan Soylu'dan 81 ilin valileriyle toplantı - TAMAMI FTP'DE

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Süleyman Soylu, Ankara, Politika, Güncel, Haber

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