Bakan Soylu'dan, '23 Nisan' mesajı İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) kuruluşunun 100'üncü yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için mesaj yayımladı.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) kuruluşunun 100'üncü yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için mesaj yayımladı.

Bakan Soylu, mesajında kurtuluşun, karanlık günleri millet olma bilinciyle aşmanın, hakimiyeti kayıtsız şartsız millete ait kılmanın 100'üncü yılına ulaşmanın mutluluğu ve gururu içinde olduğunu belirtti. Soylu, "Çok şükür 100'üncü yıla eli boş gelmedik. Tıpkı 100 yıl önceki o sıkıntılı günlerde olduğu gibi, bugün de vatanımıza, bayrağımıza, özgürlüğümüze, demokrasimize, inancımıza ve değerlerimize sahip çıkan, şartlar ne olursa olsun son karar vericinin millet olduğuna inanan bir anlayıştayız" ifadesini kullandı.

Soylu, Sakarya Meydan Muharebesi'nde taşınmayı reddedip meclis binasında hazır duran TBMM'nin aynı iradeyi 15 Temmuz gecesinde de gösterdiğini, milletin emanetine sahip çıktığını ve kuruluşundaki yüksek ruha hala sahip olduğunu bütün dünyaya ilan ettiğini söyledi. Soylu, "Bu yüksek ruh ve bugün onu doğru anlayan kıymetli Cumhurbaşkanımızın önderliği ile ülkemizde TBMM, sadece bir Kurtuluş Savaşı'nı yönetmenin ötesinde, yüzüncü yılında büyük kalkınma hamlelerini gerçekleştiren, kendisine yönelen küresel tehditlere başarıyla karşı koyan, dünyada merhametin ve adaletin temsilcisi olarak mazlum milletlerin umudu ve hayır duası olan, gelişmiş hastaneleri, havaalanları, yolları, yüksek teknoloji üretimi ve yüksek nitelikli insan potansiyeliyle gelecek vaat eden bir ülkenin lokomotif kurumu konumundadır" ifadelerini kullandı.Soylu, bugünün Türkiyesinin küresel bir salgınla mücadele ederken hem bu gelişmişlik potansiyelinin, güçlü sağlık altyapısının, fedakar ve yüksek nitelikli sağlık personelinin, hem de köklü devlet geleneğinin avantajlarını kullanmakta olduğuna dikkat çekerek, "Vefa Sosyal Destek Grubu eliyle, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın market alışverişinden tarlasını sürmeye kadar yaklaşık 3 milyon talep çağrısını yerine getirecek güce ulaşmamız; dünyanın gelişmiş ülkelerine bile yardım uçakları gönderebilmemiz, bunları yaparken asayiş hizmetlerinden, trafik güvenliğinden, uyuşturucu ve terörle mücadeleden geri kalmamamız, 21'inci yüzyıl Türkiye'sinin gücünün yansımasıdır."

Bakan Soylu, çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik ederek, "Başta güzel Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Meclisimizi bir Cuma günü dualarla açan tüm geçmiş büyüklerimizi, o günden bugüne bu çatı altında görev yapmış ve şu an aramızda olmayan tüm milletvekillerimizi, hem Kurtuluş Savaşı'nın hem de bu ülkenin selameti için şehit düşen, gazi olan tüm vatan evlatlarını rahmet ve şükranla anıyoruz. Yüzüncü 23 Nisan, kutlu olsun" ifadesini kullandı.

Kaynak: DHA