Bakan Soylu'dan 23 Nisan Mesajı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimle tebrik ediyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kurtuluş Savaşımıza ve yüce Meclisimize emeği geçmiş bütün büyüklerimizi, şehit ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyorum" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Varlığında, duruşunda kendine ait bir tavrı ve karakteri olan Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 98. yıl dönümünün gururla idrak edildiğini ifade eden Bakan Soylu, şunları dedi:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi, dünyadaki emsallerinden çok farklıdır. Dünyadaki hemen hemen bütün meclisler, savaşlar bittikten, devletler kurulduktan sonra teşekkül etmiştir. Oysa Gazi Meclisimiz bir Kurtuluş Savaşı'nı yönetmek, milletin kaderini milletin kendisinin tayin edebilmesi için bir savaş ortamında kurulmuştur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük başarılarından birisi de savaş koşullarında hemen bir ordu kurup savaşmayı düşünmekten önce bir meclis kurup milletin fikrine müracaat etmek olmuştur. ve o meclis gerçekten de o büyük mücadeleye sahip çıkmıştır. Çatışma sesleri meclise yaklaşınca Dersim Mebusu Diyap Ağa'nın 'Biz buraya savaşmaya mı yoksa kaçmaya mı geldik' çıkışı, sadece kararlı bir duruş göstermenin ötesinde Gazi Meclise sonsuza dek sürecek bir karakter vermiştir. ve biz o karakteri 15 Temmuz gecesi yine gördük. Kaçmak yerine Meclisin önüne top arabası çekip savaş kararı alan o insanların varisleri, F-16 bombardımanı altında meclisi açık tutmuş ve aynı kararlı duruşu tekrar sergilemişlerdir. 21. yüzyılın Türkiye'si bir yandan varlığına ve birliğine kastetmiş küresel terör örgütleriyle eş zamanlı mücadele ederken, bir yandan da 16 Nisan'da aldığı kararla Gazi Meclisi güçlendirmiş, her türlü vesayetten arındırmış ve ecdadından aldığı emanete en güzel şekilde sahip çıkmıştır. 20. yüzyılın Türkiye Büyük Millet Meclisi evlerde top mermileri, silahlar imal ettirerek, kahraman kadınlarımıza kağnı arabalarıyla cepheye bu silahları sevkettirerek bir büyük mücadeleyi başarmıştı. 21. yüzyılın Türkiye Büyük Millet Meclisi ise kendi helikopterini, tankını, insansız hava aracını imal eden; mazluma yardım etsin, terörü bitirsin diye evladını kınalayarak askere gönderen annelerin olduğu bir Türkiye'yi yönetmektedir. Dünkü meclisin de bugünkü meclisin de yegane hedefi çocuklarımızın daha mutlu, daha güvenli bir geleceğe ulaşabilmesidir. İşte bu yüzden, 23 Nisan'ın çocuklarımıza ithaf edilmesi, bu meclisin doğum gününü çocuklarla birlikte kutlaması, Gazi Meclisimizi, dünyadaki diğer benzerlerinden ayıran bir başka özelliğidir. Bu vesileyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimle tebrik ediyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kurtuluş Savaşımıza ve yüce Meclisimize emeği geçmiş bütün büyüklerimizi, şehit ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyorum." - ANKARA