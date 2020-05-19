Bakan Soylu'dan '19 Mayıs' mesajı
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Bakan Soylu'dan '19 Mayıs' mesajı

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Gençlerin terör ve şiddetin, uyuşturucunun pençesinde heba olmadığı, bilakis doktor, mühendis, sanatçı, mimar, üreten ve düşünen bireyler olarak yerküreye katkı sunacağı bir dünya hayaliyle çalışıyoruz" dedi.

Bakan Soylu'dan '19 Mayıs' mesajı
19.05.2020 10:42 | Son Güncelleme: 19.05.2020 10:42

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Gençlerin terör ve şiddetin, uyuşturucunun pençesinde heba olmadığı, bilakis doktor, mühendis, sanatçı, mimar, üreten ve düşünen bireyler olarak yerküreye katkı sunacağı bir dünya hayaliyle çalışıyoruz" dedi.

Bakan Soylu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, kutlu bir ilk adımının 101'inci yaşını kutladıklarını bildirdi. Göçün trajedisine, terör ve şiddetin acısına, çevre sorunlarına duyarsız kalan modern dünyanın, pandeminin sarsıcı etkisiyle asli medeniyet değerlerini ve yanlışlarını yeniden sorgulamaya başladığını kaydeden Bakan Soylu, "Belki de yeni bir rota çizilecek. Ancak biz biliyoruz ki bu yeni rota; 19 Mayıs 1919'da Samsun'da atılan ve binlerce yıllık medeniyetimizin tüm değerleriyle, inancımızla uyumlu olan o ilk adımla, 21'inci yüzyıl kavşağında birleşecektir" dedi.

'GENÇLERİMİZLE BİRLİKTE BAŞARDIK'Bakan Soylu, yıllardır Türkiye'nin kalkınmasına, demokrasisinin gelişmesine birtakım vesayet zincirleriyle, darbelerle, terör örgütleriyle gem vurmaya çalışanların, 21'inci yüzyılın başından itibaren bu prangalarını kıran Türkiye'nin ortaya koyduğu değerlere, birikime ve insanlığı önceleyen gücüne, bugün şapka çıkardığını belirterek, şunları söyledi:

"Ortadoğu'ya TIR'lar dolusu silah gönderenlere, pandemi döneminde bizim ülkemizden giden tıbbi yardım uçakları, sadece bu ülkenin gücünü değil, aynı zamanda aklını, iyi niyetini ve nasıl bir dünya hayaline sahip olduğunu da göstermektedir. Biz bütün bu yaptıklarımızı gençlerimiz için ve gençlerimizle birlikte başardık. Gençlerin terör ve şiddetin, uyuşturucunun pençesinde heba olmadığı, bilakis doktor, mühendis, sanatçı, mimar, üreten ve düşünen bireyler olarak yerküreye katkı sunacağı bir dünya hayaliyle çalışıyoruz. Namazdağı'nda iftar vaktini beklerken teröristlere karşı gözünü kırpmadan nöbet tutanlar gençlerimiz; pandemiyle savaşan doktorumuz, hemşiremiz, sağlık çalışanımız gençlerimiz; Vefa Destek Grubu'nda evinden çıkamayan yaşlılarımızın her ihtiyacını kapılarına kadar getiren gençlerimiz, yüksek bir sorumlulukla ilçeleri şehirleri idare eden valilerimiz kaymakamlarımız gençlerimiz; denizlerde göçün trajediye dönüşmemesi için gözünü kırpmayan bot kaptanından çımacısına kadar tüm personelimiz, gençlerimiz; fabrikalarda, ofislerde, laboratuvarlarda, okullarda gençlerimiz... Şehit olan, gazi olan gençlerimiz. İnsanlık, pandemi sonrası yeni ve daha doğru bir yola çıkacaktır. Öyle umuyoruz... Ama biz bu yola 101 yıl önce çıktık ve kararlılıkla, yılmadan, bıkmadan, usanmadan doğru bildiğimiz bu yolda hep birlikte yürüyoruz. Bu vesileyle Samsun'a ilk adımı atarak Kurtuluş Mücadelemizi başlatan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Bandırma Gemisi'nin ve bu kutlu yolun bütün yolcularını, tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyor, Aziz Milletimizin ve tüm gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum."


Kaynak: DHA

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